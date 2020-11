NBA, ex star degli Hawks “Fast” Eddie Johnson è venuto a mancare

L’ex star degli Atlanta Hawks, Eddie Johnson, precedentemente bandito dall’NBA, che stava scontando un ergastolo in prigione, è morto all’età di 65 anni.

Eddie Johnson, soprannominato “Fast Eddie” fu selezionato al terzo round nel draft del 1977 dagli Atlanta Hawks. Lì ha militato per ben 8 stagioni, guadagnandosi due chiamate come All-Star, prima di finire la carriera con delle brevi presenza ai Cavaliers e ai Seattle Supersonics. Il giocatore ha dato presto il suo contributo agli Hawks, diventando subito titolare.

Durante la sua carriera ha mantenuto 15 punti di media e 5 assist a partita. prima di essere bandito a vita dalla lega nel 1987, a causa del suo utilizzo di cocaina, che gli aveva già causato diverse sospensioni.

Nella stagione 1980-81, Eddie Johnson aveva mantenuto la statistica di 19.1 punti a partita, segnando il suo career-high che gli avrebbe poi permesso di diventare un All-Star per le due stagioni successive.

Nel 2008 poi, all’età di 53 anni, fu accusato di un molestie sessuali a una ragazzina di 8 anni, cosa che gli ha causato un mandato di ergastolo in Florida.

Secondo “The Associated Press”, Johnson stava scontando la sentenza all’istituto penitenziario Santa Rosa Correctional a Milton, in Florida. Al momento le cause delle sua morte sono sconosciute, anche se si parla di una malattia, i cui sintomi però non sono stati ancora accertati.

