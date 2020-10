Danny Green: “Inizio NBA a dicembre? Allora LeBron non giocherà”

La NBA vorrebbe iniziare la prossima stagione il 22 dicembre, quasi due mesi e mezzo dopo la vittoria del titolo dei Los Angeles Lakers. Un’ipotesi che, però, non piace ai campioni in carica, come detto da Danny Green.

The NBA is targeting Dec. 22 for the start of the 2020-21 season and a 72-game campaign that finishes before the ‘21 Olympics, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2020

Ospite del programma ‘The Ringer NBA Show’ Danny Green, rappresentante dei Lakers per l’associazione giocatori (NBPA), ha parlato di questa ipotesi mostrando le perplessità e i dubbi dei suoi compagni di squadra:

“La maggior parte dei ragazzi, se iniziamo a dicembre, non ci sarà. Non abbiamo un gruppo di giocatori giovani e debuttanti. LeBron è stato in finale 10 anni su 17: abbiamo ricominciato così velocemente che non mi sarei aspettato di trovarlo lì. Allo stesso tempo, non mi aspetterei di vederlo giocare nel primo mese della stagione: probabilmente lavorerà con noi, ma non mi aspetto che voglia essere lì, così come non mi aspetto che i miei compagni vogliano iniziare volentieri così presto”

Iniziare il 22 dicembre, l’ipotetica data scelta per l’inizio della nuova stagione, darebbe circa 71 giorni di riposo a Lakers e Heat, mentre ci sarebbero squadre che non giocano addirittura da marzo. Un divario troppo grande secondo Danny Green:

“Noi e gli Heat abbiamo terminato da poco la stagione, mentre ci sono squadre che hanno finito prima, tipo i Raptors. Alcuni ragazzi sono usciti dalla bolla per un po’, mentre alcune squadre non giocano addirittura da un anno: sono vari elementi che possono fare la differenza”

Lakers guard Danny Green on the proposed Dec. 22 start to next season: "If we start in December, I think most guys [are like] 'I'm not going to be there… to have that quick of a restart, I wouldn't expect [LeBron] to be there for the 1st month of the season." pic.twitter.com/NYqNxzNEmZ — Logan Murdock (@loganmmurdock) October 26, 2020

La lega vuole iniziare il 22 dicembre, visto il probabile incremento delle entrate di circa 500 milioni di dollari, ma serve il consenso della NBPA che, attualmente, è divisa in due fronti: chi è favorevole e chi, come Danny Green e i Lakers, no.

