NBA: i Nets svelano il nuovo design del parquet

A Brooklyn c’è davvero aria di un nuovo inizio. Dimenticati definitivamente gli anni delle spese folli con Pierce e Garnett; salutate con affetto le stagioni di coach Atkinson e dei suoi giovani terribili che avevano regalato momenti di bel basket. Per i Nets è tempo di iniziare una nuova avventura, con obiettivi davvero di alto livello.

Non poteva che essere così, dopo gli arrivi di due superstar come Kevin Durant e Kyrie Irving. Aria fresca anche in panchina, con l’arrivo di una personalità di carisma come Steve Nash. E poi l’esperienza portata da Mike D’Antoni, che andrà a fare da chioccia proprio al suo ex pupillo. Insieme a Amar’e Stoudemire, per riportare anche un po’ di nostalgia di quei Suns che furono.

Un restyling così profondo a livello di staff non poteva che essere accompagnato da un rinnovamento anche a livello estetico. Ma senza dimenticare le proprie origini. Dopo aver presentato le nuove divise, i Nets hanno svelato anche il nuovo design del parquet del Barclays Center. È un omaggio agli anni che furono, quelli dei New Jersey Nets:

I Nets abbandonano così il classico parquet grigio che aveva caratterizzato le ultime stagioni. Ma non è finita qui. Sui propri canali social, Brooklyn ha anche preannunciato altre novità per i prossimi giorni.

