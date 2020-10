NBA, nuova maglia Brooklyn Nets: tocco d’artista

I Brooklyn Nets hanno sfruttato al massimo le loro maglie alternative nella speranza di rappresentare icone diverse della città e pare che anche quest’anno continueranno con tale politica.

Per quanto concerne la prossima stagione è trapelata una foto della nuova maglia “City Edition” e pare che l’organizzazione stia optando per onorare il leggendario artista di New York Jean-Michel Basquiat.

Il writer e pittore statunitense è stato uno dei più importanti esponenti del graffitismo americano che, insieme a Keith Haring, ha contribuito su larga scala a portare questo movimento dalle strade alle gallerie d’arte.

Jean-Michael Basquiat è stato anche dei più illustri membri della comunità afroamericana, motivo in più per la franchigia di muoversi in tale direzione, vista l’attenzione che da sempre l’intera lega ha nei confronti del sociale.

La decisione di onorare l’artista attraverso la linea di maglie non potrebbe arrivare in un momento migliore, poichè l’MVP Kevin Durant sembra sempre più pronto a fare il suo debutto in maglia Brooklyn Nets questa stagione.

KD è stato un ammiratore di Basquiat e avrà l’opportunità di onorare la memoria di uno dei suoi artisti preferiti indossando la maglia a lui dedicata. Le sue dichiarazioni al New York Post:

“Mi piace vedere come alcuni personaggi siano arrivati a tale fama padroneggiando il loro mestiere: da Basquiat a Dr. Dre, da Michael Jordan a Jay Electronica. Più in generale tutti i tipi di persone che ritengo siano bravi in quello che fanno.”

