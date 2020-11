Durant: “Chris Paul è già nella Hall of Fame della NBA”

Quando c’è da usare i social network per far sentire la propria voce, Kevin Durant non si tira mai indietro. Stavolta l’argomento della discussione è stato Chris Paul.

Da qualche tempo infatti i Los Angeles Lakers sono dati, da più parti, come i più attivi nel cercare di acquisire CP3. A sua volta, Paul ha indicato proprio nei Lakers, o eventualmente nei Knicks, le destinazioni più gradite se dovesse, come pare, lasciare gli Oklahoma City Thunder.

Se a New York Paul diventerebbe la star indiscussa di una città, l’altro lato della medaglia lo vedrebbe in un contesto lontano dalla vittoria. Invece a Los Angeles Paul potrebbe unirsi a LeBron e Davis, freschi campioni NBA, pronti a puntare a un back-to-back. Un titolo che, secondo molti, eleverebbe CP3 definitivamente nel gotha della NBA.

Il parere di tanti addetti ai lavori è infatti che a Paul manchi solo un anello per essere considerato tra i più grandi della storia. Un destino che ha legato tantissime leggende della NBA, che però non sono mai riuscite a conquistare il premio più importante. Kevin Durant è però convinto che, anello o meno, CP3 sia già da Hall of Fame:

