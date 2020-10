NBA, Pierce: “Ecco chi sono i 5 giocatori più difficili da marcare”

Paul Pierce, ex leggenda dei Boston Celtics, ha stilato una classifica con i giocatori più difficili da marcare. Nella sua classifica vi sono Damian Lillard, James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant e LeBron James.

Si sa, Damian Lillard è un problema per qualsiasi difesa NBA. Può tirare qualsiasi posizione ed è uno dei migliori giocatori della lega moderna. Quest’anno nella bolla di Orlando è stato anche nominato il miglior giocatore. Grazie alle sue prestazioni ha portato i Blazers al primo turno contro i Los Angeles Lakers, portando a casa gara 1, prima di arrendersi di fronte a LeBron James & Co.

James Harden è invece riconosciuto quasi unanimemente come il miglior attaccante della NBA. Trova con molta facilità il canestro grazie anche ad un sistema di gioco che calza a pennello per lui. Kirving, poi, è famoso per il suo controllo di palla e per la facilità di costruirsi tiri senza ritmo. Dopodiché abbiamo Kevin Durant, uno dei migliori realizzatori di sempre.

Ultimo, ma non per importanza, LeBron James, fresco di titolo coi Los Angeles Lakers. I suoi 34.241 punti segnati nella NBA parlano chiaro. Un eletto che potrebbe superare il record di Kareem Abdul-Jabbar.

