Barack Obama, LeBron James e Chris Paul hanno salvato la stagione NBA appena conclusa. Decisiva, infatti, è stata la telefonata tra l’ex presidente degli Stati Uniti e vari giocatori, tra cui anche Westbrook e Carmelo Anthony.

Ospite del programma di LeBron James ‘The Shop’, Obama ha svelato i dettagli su quella chiamata. Una telefonata avvenuta dopo che i Milwaukee Bucks si erano rifiutati di giocare in segno di protesta dopo la sparatoria contro Jacob Blake.

Di fronte all’ennesimo episodio di ingiustizia sociale, i giocatori desideravano dare un segnale forte al Paese. Inizialmente si era pensato di boicottare la stagione, ma poi Obama ha suggerito di agire diversamente:

New story: Chris Paul called Barack Obama – with LeBron, Melo, Russ and Iggy on the line – at midnight after the Bucks’ wildcat strike. The former president helped the players target achievable action to return to play with their stand making a difference https://t.co/n85ixw3NzW

