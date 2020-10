Con il mercato dei free agent all’orizzonte, iniziano a delinearsi alcune probabili destinazioni per Danilo Gallinari.

Per il giocatore non dovrebbero mancare offerte da parte delle franchigie. Nell’ultima stagione si è rivelato infatti uno dei migliori interpreti del gioco degli Oklahoma City Thunder, collezionando una media di 18 punti, 5 rimbalzi e una realizzazione del 40% dal perimetro.

Del valore di Gallinari hanno pochi dubbi gli stessi giocatori NBA.

Nell’ultima puntata del podcast Talkin’ Blazers Channing Frye e Dan Sheldon hanno discusso sullo stato attuale dei Portland Trail Blazers.

Concordando sulla necessità della franchigia di dover piazzare l’ultimo colpo per potersi considerare competitiva, entrambi hanno condiviso la bontà sulla possibile scelta del giocatore italiano.

“In fin dei conti, Danilo Gallinari sarebbe perfetto per Portland. Si adatterebbe più di chiunque altro alla squadra, a parte forse Jerami Grant.”

A rendere verosimili le considerazioni di Channing Frye, sono gli stessi obiettivi per la free agency esplicitati da Danilo Gallinari.

Per il giocatore italiano infatti la priorità è far parte di un gruppo competitivo per il titolo, per il quale sarebbe pronto a sacrificare anche una fetta del suo ingaggio.

