NBA, Jamal Crawford: “Doncic è un giocatore speciale”

Luka Doncic ha attirato su di sé le attenzioni di tutti gli addetti ai lavori NBA da quando è approdato nella lega. Il nazionale sloveno ha fugato ogni dubbio riguardo le sue qualità e ora, tutti lo considerano una stella assoluta, futuro dei Dallas Mavericks e della stessa NBA. Questa volta i complimenti sono arrivati da un veterano molto importante, Jamal Crawford.

Il funambolico Jamal ha rilasciato un’intervista sul canale SeeHendo su YouTube, dove parla così di Doncic:

“E’ speciale. E’ incredibile. Anche i grandi giocatori della Lega sanno che l’amore che ha lui per il gioco è sconcertante. E’ una cosa che ha dentro. A nessuno può insegnarla. Può insegnare come si gioca, le funzioni che dovresti coprire in campo, ma il suo amore e le sue emozioni non puoi. Questo è quello che lo rende speciale. E’ uno dei miei giocatori preferiti da vedere”.

Per alcuni Luka Doncic è tutt’altro che una sorpresa. Prima di approdare in NBA aveva già fatto vedere in Europa di che pasta era fatto. A 16 anni ha esordiato con il Real Madrid, vincendo nel giro di due stagioni il campionato spagnolo e l’Eurolega, diventando MVP di entrambe le competizioni. Inoltre ha trascinato la sua Slovenia all’oro durante l’Europeo 2017, insieme a Goran Dragic.

Luka Doncic è quindi approdato in NBA dopo essere stato scelto come terzo assoluto al Draft 2018. Nei successivi due anni ha mostrato a tutto il mondo di essere un prodigio unico nel panorama cestistico NBA. Con i Mavs è diventato Rookie dell’Anno nel 2019, All-Star e All-NBA nel 2020, apparendo per la prima volta ai Playoff.

Le lodi di Jamal Crawford sono solo le ultime in ordine di tempo, per un giocatore che ha dimostrato di poter essere il prossimo dominatore della lega.

