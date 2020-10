NBA, Steve Nash dopo l’arrivo di D’Antoni: “Ho uno staff fantastico”

Il nuovo allenatore dei Brooklyn Nets Steve Nash sarà affiancato da alcuni volti familiari nella sua prima stagione da head coach. Infatti all’ex compagno di squadra del canadese ai tempi dei Suns Amar’e Stoudemire, si aggiungerà l’artefice di quella fantastica squadra, ovvero Mike D’Antoni.

I Nets hanno anche ingaggiato Ime Udoka, il quale era considerato come uno dei candidati più probabili ad un ruolo di head coach nella prossima stagione. Nash si è così espresso a Ian Begeley di SNY.tv:

“Abbiamo messo insieme uno staff di persone con grande esperienza sia dentro che fuori dal campo, che contribuirà a creare un forte legame tra me e i miei giocatori. Quando ho ideato questo staff, volevo mettere a disposizione dei miei giocatori le persone adatte per fargli migliorare ed ottenere ottimi risultati.”

L’ex star dei Suns ha poi proseguito:

“Sono tutte persone che hanno un background importante alle loro spalle. Sono sicuro di aver scelto gli uomini giusti per guidare la squadra alla conquista di traguardi ambiziosi.”

Saranno in grado Nash e D’Antoni di ricreare qualcosa di simile al “seven seconds or less?” Questo sarà da vedere. Sicuramente i Nets, grazie al recupero di due grandi campioni come Kevin Durant e Kyrie Irving, saranno tra le squadre favorite alla conquista del titolo nella prossima stagione.

