Brett Brown si dimette dalla panchina dell’Australia

Brett Brown, ex allenatore dei Philadelphia 76ers, dopo aver parlato con la federazione cestistica australiana si è dimesso dal ruolo di Head Coach dei Boomers, la nazionale australiana di pallacanestro. L’ex coach dei Sixers ha informato la federazione che degli eventi personali gli impediranno di preparare la nazionale per le prossime Olimpiadi di Tokyo. Per questo ha preferito dimettersi. Brown ha detto:

“È stata una decisione davvero difficile da prendere. La mancanza di certezze riguardo la direzione del mio futuro professionale sfortunamente significa che non posso dare il giusto tempo e impegno che questo lavoro merita e richiede. Le difficoltà nel viaggiare tra diversi paesi con la mia famiglia durante questa emergenza pandemica hanno contribuito alla mia decisione”

I Philadelphia 76ers avevano licenziato Brett Brown ad agosto, un giorno dopo che la sua settima stagione alla guida dei Sixers si era conclusa con lo sweep al primo turno dei Playoff. La franchigia di Philadelphia ha poi voltato pagina, scegliendo Doc Rivers come nuovo head coach.

Brown aveva lavorato a lungo con la nazionale australiana negli anni ’90 e nei primi 2000 e di nuovo tra il 2009 e il 2012. Lo scorso novembre era poi stato rifirmato, dopo che l’head coach Andrej Lemanis aveva lasciato la panchina. Il piano della federazione era quello di arrivare ai Giochi Olimpici di Tokyo con Brown al timone, ma la stelta dell’allenatore ha cambiato i piani della nazionale australiana. Jerril Rechter, CEO del team australiano, ha parlato della scelta di Brett Brown:

“Basketball Australia è certamente delusa dalla scelta di Brett Brown di non rimanere sulla panchina dei Boomers per le prossime Olimpiadi. Ma noi capiamo pienamente la situazione di Brett, e apprezziamo la sua onestà nell’informarci della sua decisione. La pandemia di COVID-19 sta causando diversi disagi per tutti gli sport e non solo. Le Olimpiadi di Tokyo sono un’ottima occasione per la pallacanestro australiana, e i Boomers hanno un’ottima opportunità di raccogliere la prima medaglia olimpica. La federazione inizierà a cercare il nuovo allenatore, e i dettagli del processo saranno rilasciati nel corso del tempo”

Leggi anche:

NBA, Brett Brown parla dei miglioramenti al tiro di Ben Simmons

Doc Rivers ha spiegato i motivi per cui ha firmato con i Sixers

NBA, JJ Redick: “I 76ers hanno fatto una ca***** a non rifirmarmi”