NBA, Steve Kerr e Doc Rivers si schieranno con Joe Biden

Due dei più importanti e chiacchierati coach dell’intera NBA, hanno unito le forze per supportare Joe Biden nella sua campagna elettorale.

Il coach dei Golden State Warriors, Steve Kerr, e il nuovo coach dei Philadelphia 76ers, Doc Rivers, sono infatti apparsi come protagonisti nel nuovo spot “The Lincoln Project” per spingere gli americani a votare Biden piuttosto che l’attuale presidente Donald Trump.

We’re at a crossroads. It’s time to decide where you stand. pic.twitter.com/WnzHJlGqw4 — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) October 28, 2020

“Siamo ad un importante bivio, per il nostro paese, è tempo di decidere da che parte stare. Io mi schiero per la verità, e non per le menzogne. Io sono a favore dell’uguaglianza. Rifiuto categoricamente la supremazia bianca. Io credo che i nostri veterani siano i veri eroi americani, e che non siano perdenti.”

In passato Kerr si era già dimostrato piuttosto critico nei confronti di Trump, nei suoi anni alla Casa Bianca, spingendo soprattutto sul tema del controllo delle armi, molto delicato negli Stati Uniti.

Rivers invece, ha più volte incoraggiato i giocatori NBA a votare, soprattutto perché sul 90% dei giocatori registrati e in grado di votare, solo il 20% ha fatto davvero la sua scelta, prima di queste elezioni.

I due allenatori sono solo le ultime figure in un mondo sportivo pieno di persone pronte a incoraggiare i votanti a supportare Biden. I Seattle Storm, squadra militante in WNBA ha supportato questo mese il candidato, e LeBron James si è seduto a tavolino con Barack Obama, per un episodio di “The Shop”, questa settimana, per parlare delle elezioni e di altri problemi nel paese.

“Un voto per Donald Trump, è un voto contro i nostri ideali, gli ideali su cui il nostro paese si fonda. La democrazia stessa è in ballo, con queste elezioni. Quindi siate uomini, guardatevi allo specchio e decidete se vale la pena lottare. Sappiamo da che parte stare. Saremo uniti, uniti per la terra delle libertà e la casa degli audaci. Noi siamo con Joe Biden.”

Leggi anche:

NBA, Steve Nash carica Brooklyn: “Puntiamo al titolo”

Mercato NBA, i Portland Trail Blazers puntano su Gordon Hayward

Mercato NBA, Free Agency 2020 prevista per il 22 novembre