Chi è il migliore tra Anthony Davis e Tim Duncan? Una discussione nata tra tifosi e addetti ai lavori nata dopo l’incredibile contributo di AD alla conquista del titolo da parte dei Lakers.

Una domanda alla quale ha dovuto rispondere anche Danny Green, compagno di squadra sia di Anthony Davis che di Tim Duncan. Ospite del programma ‘The Ringer NBA Show’, dove ha parlato anche del possibile inizio della prossima stagione a dicembre, Green ha risposto così:

What are the differences between playing with Anthony Davis and Tim Duncan? @DGreen_14 breaks it down with @loganmmurdock and Raja Bell. #RealOnes pic.twitter.com/bQGqZtyK70

— The Ringer (@ringer) October 26, 2020