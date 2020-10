Mercato NBA, Danny Green: “Sarà difficile riportare tutti i free agent ai Lakers”

I Los Angeles Lakers dovranno affrontare un’offseason molto interessante e che avrà certamente un impatto significativo nella loro difesa al titolo NBA per la prossima stagione. Il front office di Los Angeles, infatti, dovrà prendere diverse decisioni chiave per quanto riguarda quei giocatori che diventeranno free agent e saranno da riportare alla base. Danny Green, in una intervista rilasciata a Forbes, ha quindi parlato della situazione dei gialloviola, affermando come l’importante per il front office sarà quello di riconsolidare la coppia formata da LeBron James e Davis:

“Sarà dura riavere tutti perché avremo tanti free agent in vista del prossimo mercato NBA: avremo 10 ragazzi che diventeranno free agent. Cercare di riportare tutti indietro e fare un accordo con ognuno di loro, sarà difficile. L’importante è riavere il nucleo composto da LeBron James e Anthony Davis, se riusciranno a riportare AD qui. Questa è la cosa più importante, non c’è bisogno di molto altro attorno a loro.”

A differenza della maggior parte degli altri suoi compagni di squadra, il tre volte campione NBA può stare tranquillo in questa offseason sapendo che il suo futuro immediato con LA rimane solido, almeno per il momento. Prima ci sarà da affrontare una nuova lunga stagione, con la convinzione di ripetersi in back-to-back. I Lakers ci credono:

“Sì, ne abbiamo parlato. Penso che possiamo assolutamente lottare per ottenere un altro anello.”

Lo stesso Green, solo un’estate fa – lo ricordiamo – ha firmato un biennale da 29 milioni di dollari complessivi.

