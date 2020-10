NBA, Nate Bjorkgren si presenta ai Pacers: “Questo team è pronto”

Dopo aver subito uno sweep nel primo turno dei Playoffs contro i Miami Heat, gli Indiana Pacers sembrano pronti ad una rivoluzione interna. Ancora incerti sul futuro di Oladipo, i Pacers hanno annunciato ieri il loro nuovo head coach, Nate Bjorkgren (alla prima esperienza in NBA).

Kevin Pritchard , presidente delle operazioni cestistiche, ha subito speso parole importanti per l’allenatore:

“Abbiamo assunto Nate Bjorkgren come nuovo head coach. Penso che oggi sia un giorno molto importante per questa franchigia, e credo che vedrete il perché nei prossimi mesi.”

Parlando del processo di selezione che ha portato alla scelta del rookie, Pritchard ha spiegato:

“Abbiamo intervistato una grande quantità di candidati, chiedendo ai nostri scout di trovare dei profili adatti. Abbiamo riempito quaderni di informazioni per ogni candidato, arrivando a 12-13 profili ideali da intervistare. Dopodiché siamo arrivati a definire le caratteristiche fondamentali da cercare nel nostro head coach: qualcuno con un grande carattere, con un’esperienza vincente in qualsiasi campionato e soprattutto, un innovatore. Abbiamo discusso sulla necessità di avere un coach pronto a prendere dei rischi: qualche volta potrebbe non funzionare, ma credo sia un processo di apprendimento molto importante nell’NBA. Questa componente di rischio diventa molto utile nei Playoff, dove vogliamo migliorare. […]Il fatto che sia stato capace di spiegarci la sua visione, non solo dal punto di vista strettamente manageriale, è stato incredibile e ci ha aperto gli occhi. Molte persone avranno dei dubbi visto che è la sua prima esperienza da coach. È vero. Ma ogni grande coach in questa lega è stato coach per la prima volta; abbiamo voluto prendere questo rischio e per noi è stata una scelta su cui non pensare due volte. Sappiamo che questa è la persona giusta.”

Dopo aver ringraziato gli Indiana Pacers per l’opportunità, Bjorkgren ha subito specificato lo stile di gioco che la squadra dovrà avere nella prossima stagione:

“[Avremo] Uno stile molto aggressivo. Penso che i nostri fan, i media e i membri dell’organizzazione parleranno di una squadra divertente da vedere. Ci sarà molto movimento in entrambe le fasi, diversi giocatori potranno gestire la palla, attaccando il canestro e sfruttando la linea da 3 punti. Difensivamente, cercheremo di forzare palle perse, muovendoci però in modo coordinato.”

Parlando invece del roster a disposizione, il neo-coach si è detto pronto a sperimentare:

“I giocatori si accorgeranno molto presto che non avrò paura di schierare nessuno. Non ci sarà mai una rotazione certa: ogni partita è diversa e potrebbe portarci a diverse situazioni. Potremmo con un quintetto big, oppure con uno small. Sperimenteremo nella regular season, per poter arrivare ai Playoff avendo provato tutte le opzioni. Volevo molto questo posto per il talento di questa squadra. […] Questo team è pronto. Sono degli ottimi giocatori di basket, ma delle persone ancora migliori.”

I Pacers sono ormai da anni una componente fissa dei Playoff ad Est. Tuttavia, anche dopo il trasferimento di LeBron ai Lakers, la squadra non è mai sembrata in grado di poter arrivare anche solo alle Conference Finals: sarà interessante vedere se Bjorkgren (un po’ come il suo mentore Nick Nurse) riuscirà a trasformare Indiana in un team competitivo, soprattutto nei momenti più importanti.