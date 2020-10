NBA, Tyronn Lue “Kawhi e PG non vanno da nessuna parte”

Il nuovo coach dei Los Angeles Clippers, Tyronn Lue non sembra preoccupato dal fatto che la scadenza del contratto delle sue due stelle sia fissato l’anno prossimo. Secondo lui, Kawhi Leonard e Paul George non andranno da nessun’altra parte che non sia Los Angeles, sponda Clippers:

“Credo che non si muoveranno, i ragazzi rimarranno qui per parecchio tempo. Guardando loro, e la loro situazione, il posto dove vorrebbero essere, è proprio qui con i Clippers. Dobbiamo solo ricreare il giusto ambiente, e vinceremo”

Sia Leonard che George, i quali vorrebbero provare a mettersi il titolo in tasca con i Clippers, sono nati e cresciuti nella California del Sud, e una situazione del genere non è cosi facile da trovare in NBA.

Per quanto riguarda Kawhi, potrebbe accettare la sua opzione per il terzo anno con i Clippers, a 36 milioni di dollari, mentre George potrebbe decidere di sfruttare la sua player option per la stagione 21-22, a 37.8 milioni di dollari, opzione firmata al tempo con gli Oklahoma City Thunder.

I Clippers erano chiaramente tra i favoriti alla vittoria finale nella scorsa stagione, ma hanno avuto difficoltà oggettive nei Playoff, con il clamoroso crollo ad Ovest contro i Denver Nuggets, sprecando un vantaggio di 3-1.

Per convincere i suoi campioni a rimanere, toccherà proprio a Tyronn Lue guidare la squadra in una postseason convincente, che possa portare alla vittoria finale, o a chiudere l’anno molto vicini dal farlo:

“Se non senti la pressione addosso, vuol dire che non sei nella situazione di poter vincere il titolo. Io accolgo quella pressione quando arriva, perché è una carica che ti spinge a vincere. E ogni volta che sei vicino alla possibilità di vincere, c’è quella pressione.”

