NBA, John Lucas potrebbe sedersi sulla panchina dei Rockets

Nella girandola di panchine che ha coinvolto parecchie squadre in questa offseason, quella degli Houston Rockets è ancora vacante. Secondo le parole di Brian Windhorst di ESPN, molte persone nello staff dei Rockets credono che, in questa situazione piuttosto delicata, John Lucas sia la persona su cui puntare.

Lucas è stato per lo più assistente, e non ha una chance come head coach da 18 anni, ma si è fatto notare, e apprezzare da molti giocatori a Houston per la sua capacità di relazionarsi con loro. Inoltre sembra essere il nome sponsorizzato dalle due stelle dei Rockets, James Harden e Russell Westbrook.

Adrian Wojnarowski di ESPN però, ha aggiunto altri 2 nomi alla corsa per la panchina e sono quelli di Stephen Silas, vice ai Dallas Mavericks, e Jeff Van Gundy.

Anche Silas ha dalla sua buona carte, ed è considerato un candidato molto promettente, ma un passo indietro nella corsa, proprio per la posizione interna già occupata da Lucas.

John Lucas può contare infatti sul rapporto piuttosto stretto con il nuovo General Manager dei Rockets, Rafael Stone, nominato dopo la dipartita di Daryl Morey.

A loro due, più che probabilmente, andrà il compito di risollevare una franchigia come quella di Houston, trovatasi a galleggiare in una situazione non piacevole. I Rockets hanno in squadra due MVP, come Harden e Westbrook, giocatori di assoluto talento, ma che allo stesso tempo bloccano le possibilità di muoversi sul mercato a causa degli ingaggi pesanti.

Inoltre quest’anno la squadra ha dimostrato diversi problemi in campo, anche di convivenza di stili di gioco delle due stelle. Starà al prossimo coach trovare la giusta quadratura, per una squadra che potrebbe puntare in alto ai prossimi Playoff.

