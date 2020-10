Duncan Robinson rivela: “La panchina dei Lakers mi chiamava Jimmy Neutron”

Le NBA Finals edizione 2020, le più particolari da che si ha memoria, sono giunte al termine. Dopo sei partite ricche di colpi di scena e prestazioni ai limiti dell’eroico, i Los Angeles Lakers si sono laureati campioni per la diciassettesima volta nella loro storia.

La sfida con i Miami Heat, nonostante un seguito da casa lontano da quello delle migliori occasioni in termini di numeri, ha regalato grandi perle di basket giocato.

Ora che le finali sono terminate e i protagonisti hanno lasciato la bolla di Orlando per fare ritorno alle proprie abitazioni, iniziano ad emergere diversi (e curiosi) aneddoti. A raccontarne uno è stato Duncan Robinson, il cecchino dei Miami Heat.

Robinson ha iniziato la serie contro i Lakers con molte difficoltà, tirando male nelle prime gare. Il numero 55 degli Heat ha poi segnato ben 7 triple nella vittoria in Gara 5, partita che aveva ridato speranze ai suoi.

In un podcast di Fox Sports, Duncan Robinson ha poi rivelato un curioso aneddoto riguardante la serie. La panchina dei Lakers, nel tentativo di distrarlo facendo ‘trash talking’, lo ha più volte chiamato ironicamente ‘Jimmy Neutron‘.

“During the Finals, the Lakers’ bench was yelling ‘Jimmy Neutron’ at me."@clubtrillion, @tatefrazier and @D_Bo20 react to the best "Duncan Robinson looks like" tweets from the NBA Finals pic.twitter.com/hDoJjWiS05

— The Association on FOX (@TheAssociation) October 20, 2020