NBA, Giannis Antetokounmpo accoglie suo fratello Kostas: “E’ così che si saluta un campione”

Giannis Antetokounmpo aveva fatto ritorno dalla famiglia, in Grecia, dopo la fine della stagione NBA. E’ così riuscito a riunire tutti i fratelli nella loro terra d’origine, tranne uno. All’appello mancava Kostas Antetokounmpo, impegnato fino a pochi giorni fa con i Lakers e le Finals NBA. Giannis è andato ad accogliere il suo fratellino all’aeroporto, registrando l’arrivo di Kostas in diretta sul suo account Instagram.

"This is how you f***in greet a champion!"



Giannis welcomes back newly-minted champion Kostas in Greece



(via @Giannis_An34) pic.twitter.com/6xXEooXZ0M — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 16, 2020

Giannis ha accolto il fratello campione NBA con un tripudio di trombette e festeggiamenti, esclamando:

“E’ così che si saluta un fottuto campione!”

Kostas è il primo dei tre fratelli Antetokounmpo a vincere un titolo NBA. Il fratellone, 2 volte MVP, su cui si sono sempre concentrati tutti i riflettori e le attenzioni degli addetti ai lavori, è stato scalzato nella speciale classifica di “Antetokounmpo più vincente”. Comunque, come visto anche nel video, Giannis ha dimostrato di essere incredibilmente felice ed eccitato per la vittoria del fratello. Ad onor di cronaca, va precisato che Kostas non ha mai messo piede in campo in questi Playoff, dando il suo contributo solo come motivatore dalla panchina.

Per Giannis Antetokounmpo sarà un’offseason molto intensa. La stagione 2020-2021 sarà l’ultima del suo contratto, e un rinnovo con i Milwaukee Bucks non è così scontato. Molto franchigie sono pronte a ricoprire d’oro “The Greek Freak”. Le più interessate sembrerebbero gli Warriors, i Mavericks e gli Heat.

Attualmente ai Bucks gioca anche Thananis Antetokounmpo, il fratello maggiore di Giannis. Chissà se la dinastia degli scherzi della natura greci si riunirà mai sotto la stessa canotta.

