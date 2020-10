Mercato NBA, Rajon Rondo potrebbe non rinnovare con i Lakers

I Los Angeles Lakers hanno rinnovato nell’ultima offseason, il contratto di Rajon Rondo, al minimo salariale per due anni, comprendendo però una player option. Al tempo la notizia non lasciò del tutto contenti i fan losangelini, e Rondo non sembrava avere la giusta alchimia con LeBron James.

Ma adesso le cose sono diverse. 12 anni dopo il suo ultimo titolo con i Boston Celtics, Rondo ha ampiamente dimostrato di poter aiutare una squadra che punta al titolo ed è stato tra i giocatori migliori nelle ultime partite dei gialloviola.

La player option per Rondo è di circa 2 milioni e mezzo di dollari per la prossima stagione, praticamente il minimo salariale.

Alla sua età, probabilmente Rajon Rondo può puntare ad un ultimo contratto, considerando le sue ultime prestazioni, la sua esperienza, e la sua capacità di essere importante nelle partite che contano, messa ampiamente in luce nelle ultime finali.

Considerata anche la pandemia da coronavirus, il salary cap generale potrebbe anche essere ritoccato verso il basso, e al giocatore spetterebbe quindi un contratto a cifre inferiori.

Per Rondo si prospettano quindi due possibilità; la prima riguarda proprio i Lakers, che potrebbero decidere di confermare il playmaker offrendogli cifre più alte. Oppure ancora, il giocatore potrebbe decidere di non rinnovare con i gialloviola e provare un’ultima cavalcata, possibilmente con qualche squadra che necessiti un giocatore d’esperienza per la corsa al titolo.

