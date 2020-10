NBA, Anthony Davis: “Non andrò a Disney World per almeno due anni”

Anthony Davis, fresco vincitore del titolo NBA 2020, ha lasciato la bolla di Orlando insieme ai suoi compagni a inizio settimana. Recentemente intervistato da Jimmy Kimmel, celebre conduttore televisivo in forza ad ABC, l’ex giocatore di Kentucky ha rivelato di voler passare parecchio tempo tra le mura domestiche, dopo tre mesi abbondanti trascorsi nel Wide World of Sports Complex di Disney World.

In aggiunta, il nativo di Chicago non sembra intenzionato a organizzare una gita di svago in Florida per almeno un paio di anni:

“E’ stata una cavalcata entusiasmante, ma iniziava a farsi sentire la mancanza degli affetti più cari. Dopo tre mesi trascorsi in isolamento parziale, direi che trascorrerò le ferie a casa. Ritrovare le proprie consuetudini, come dormire nel proprio letto o conoscere le disposizioni dei vari utensili, è impagabile. Quanto a Disneyland, Orlando e tutto lo stato della Florida, mi sento in dovere di esprimere un sincero ringraziamento per tutto ciò che è stato sacrificato affinché la stagione potesse concludersi. Ad ogni modo, non ho intenzione di far visita al parco a tema ed alle sue strutture per almeno due anni. In spogliatoio, proprio al termine dei festeggiamenti, stavamo anche pensando di boicottare una futura partita contro i Magic, così da non tornare a Orlando.”