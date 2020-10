Avvistato per le strade di L.A. un tifoso Lakers all’interno di una bolla

L’anno 2020 ha già visto accadere molte cose strane nel panorama NBA e non solo. Nonostante ciò, i festeggiamenti delle NBA Finals non sono stati diversi rispetto agli altri anni. I tifosi dei Los Angeles Lakers, infatti, si sono riversati per le strade a festeggiare la vittoria della franchigia. In molti ne hanno anche approfittato per rendere omaggio a Kobe Bryant, al quale è essenzialmente dedicata la vittoria di quest’anno.

Tra i molti tifosi nelle strade di Los Angeles, ce n’è uno in particolare che non è passato inosservato. Nei principali social, infatti, non si è fermata l’immagine di un tifoso Lakers che festeggia all’interno di una vera e propria bolla. Che sia per difendersi dal contagio, o per festeggiare ironicamente le Finals vinte nella bolla di Orlando, non ha molta importanza, sicuramente l’idea ha fatto scalpore.

There’s a person celebrating the Lakers win in a bubble pic.twitter.com/mH8lPP12ch — dhm (@dhm) October 12, 2020

I festeggiamenti sono ancora in corso, e presto si sapranno le tradizionali iniziative della franchigia per condividere la vittoria del Larry O’Brien Trophy con i tifosi.

Nel frattempo la squadra di L.A. si prepara per il viaggio di ritorno, pronti a dire addio alla bolla di Orlando, che negli ultimi mesi è stata per loro una vera e propria casa.

Leggi anche:

NBA Finals, la vittoria di LeBron James stabilisce un altro record, finora nessuno come lui

NBA, Anthony Davis spiazzante: “Non sono sicuro al 100%”

JR Smith festeggia il titolo NBA di nuovo senza maglietta