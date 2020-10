NBA, Chris Bosh elogia gli Heat: “Mi hanno davvero sorpreso in questi Playoff”

Chris Bosh conosce coach Spoelstra e i Miami Heat probabilmente meglio di chiunque altro. Nonostante la sua profonda sapienza sulla compagine della Florida, è rimasto sorpreso dalla cavalcata che ha visto come protagonista la sua ex squadra in questi Playoff 2020.

Miami è diventata la squadra con il piazzamento più basso in stagione regolare a raggiungere le Finals dai New York Knicks del 1999. A questo proposito, Bosh si è così espresso al The Miami Herald:

“Sono sorpreso che abbiano raggiunto le Finals. Ma al tempo stesso conosco molto bene coach Spo e Pat Riley. Sono due uomini molto competitivi. Inoltre il modo con cui Jimmy Butler guida la squadra è fantastico. È un vero leader. Si vede che la squadra è coesa e che i ragazzi danno il tutto per tutto sera dopo sera.”

Bosh ha disputato sei stagioni in carriera con i Miami Heat e coach Spoelstra. Ha vinto due titoli NBA e partecipato in ognuna di queste stagioni all’All-Star Game, mantenendo medie di 18.0 punti e 7.8 rimbalzi per partita.

Queste parole faranno sicuramente piacere ai giovani giocatori degli Heat che daranno il massimo per forzare la serie con i Lakers fino a Gara 7.

