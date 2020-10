NBA, Donald Trump contro LeBron: “È solo un mio hater”

Donald Trump, ancora una volta, è tornato a parlare di LeBron James. Il Presidente degli Stati Uniti, infatti, ha criticato la star dei Los Angeles Lakers durante un’apparizione al “The Rush Limbaugh Show”. Trump, alle prese con le elezioni del prossimo novembre e dal recupero dal coronavirus, ha etichettato il gialloviola come portavoce dei democratici. Queste le parole dell’inquilino della Casa Bianca:

“LeBron è un portavoce dei democratici. Un portavoce molto cattivo. Anche perché, ancora una volta, io ho fatto tanto per la comunità nera… Lui è un grande giocatore di basket, ma le persone non vogliono vedere un ragazzo esporsi in quel modo. Non vogliono vederlo. Abbiamo già abbastanza difficoltà durante la settimana, la gente non si vuole sedere sul divano per guardare una partita di basket e poi vedere qualcuno che odia le persone. E lui odia.”

Trump ha attaccato James in passato in più riprese, mettendo in dubbio la sua intelligenza in seguito all’intervista di James con Don Lemon della CNN nel 2018. Il presidente ha continuato a criticare gli ascolti televisivi in calo della NBA e le iniziative della lega volte a promuovere il movimento Black Lives Matter, che Donald ha definito “un’organizzazione marxista”.

