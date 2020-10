NBA, Tyler Herro registra un nuovo record per un rookie ai Playoff

Tyler Herro non si ferma più. La guardia dei Miami Heat, infatti, nella notte ha raggiunto un nuovo piccolo record durante questi Playoff NBA. Herro, il quale ha contribuito con 12 punti nella vittoria in Gara 5 della sua squadra contro i Los Angeles Lakers venerdì sera, ha battuto il record di partite consecutive con almeno 10 punti da parte di un rookie nei playoff NBA.

Tyler Herro recorded his 20th consecutive postseason game with 10+ points tonight, the most in NBA Playoff history for a rookie. pic.twitter.com/UH4NImwGzH

— NBA.com/Stats (@nbastats) October 10, 2020