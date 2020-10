NBA, J.J. Redick: “Zion Williamson sarà un Hall of Famer”

Zion Williamson è da molti considerato il futuro della NBA. Il suo compagno di squadra ai New Orleans Pelicans, J.J. Redick, è totalmente d’accordo con chi sostiene questa idea. Ospite al SHOWTIME’s All The Smoke, podcast condotto dall’ex giocatore Matt Barnes, Redick ha rilasciato dichiarazioni al miele verso Zion:

“E’ un All-NBA, un All-Star, un Hall of Famer. Questo è il suo potenziale. Il bello con Zion è la sua predisposizione naturale, oltre ovviamente al suo atletismo. Quindi quando imparerà, più o meno, come giocare una partita NBA e a pensare al gioco NBA, dominerà. Gioca in modo naturale senza pensare e senza la preparazione che tutti noi abbiamo dovuto imparare.”

Zion Williamson viene considerato un talento generazionale. Effettivamente, il suo è un fisico più unico che raro. Ed è ancora più unica la naturalezza con la quale si muove per il campo. In NBA ha già dato prova del suo incredibile atletismo, del suo elevato QI cestistico e delle sue eccezionali abilità in generale. Tutto questo nonostante le poche partite disputate. Zion ha saltato la prima parte della stagione a causa di un infortunio al ginocchio. Ha debuttato in NBA il 22 gennaio di quest’anno, mettendo a segno 22 punti contro i San Antonio Spurs.

In 24 partite, Zion Williamson ha messo a segno 22.5 punti, 6.3 rimbalzi e 2.1 assist. Inoltre ha tirato con il 58.3% dal campo e con un sorprendente 42.9% da oltre l’arco, da molti considerato il suo punto debole. Grazie a queste cifre è arrivato secondo nella corsa al titolo di Rookie of the Year, dietro al solo Ja Morant.

J.J. Redick è stato visibilmente impressionato da Zion, come gran parte del mondo NBA. Il ragazzo ha solo 20 anni, ha appena iniziato a metter su le basi. Ma cosa potrà diventare tra 5 o 6 anni?

