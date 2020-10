NBA, JR Smith: “Potevo diventare professionista in 3 o 4 sport diversi”

JR Smith è attualmente impegnato nelle NBA Finals con i Los Angeles Lakers. Tuttavia non ha rinunciato a concedersi un’intervista a Sport Illustrated. L’ormai veterano ha parlato a lungo della sua carriera in NBA, iniziata nell’ormai lontano 2004. JR Smith ha subito dato prova di avere ancora una grande fiducia in se stesso, esordendo con queste parole:

“Ho molto talento, sarei potuto diventare un professionista in 3 o 4 sport differenti, probabilmente.”

Il giudizio di JR sul proprio potenziale potrebbe apparire un tantino esagerato, ma ha un fondo di verità. Durante il periodo della high School, fu contattato da più di un college di Division I, interessato al suo talento nel baseball. Sempre nel periodo della scuola superiore, si distinse anche per l’abilità come giocatore di football. Nei primi due anni di liceo giocò in svariate posizioni, attirando le attenzioni di numerosi addetti ai lavori.

Fortunatamente per noi, JR Smith ha sempre avuto come priorità il basket. Nel corso dell’intervista ha parlato anche dei suoi 16 anni di carriera NBA, iniziata a 18 anni, e di cosa vorrebbe dire ora, a 35 anni, al giovane JR:

“Sai, compi 18,19 anni e ti danno una tonnellata di soldi, e tu sei stato, tra virgolette, il ragazzo che è passato dalla scuola superiore alla AAU, e poi passi a una squadra che non ha vinto niente. Sei in una brutta situazione, in una brutta franchigia, ma in quel momento non te ne rendi conto. Al giovane JR vorrei dire di stare attento a ciò che dice, in modo particolare. Sai, le parole sono frutto di un processo di riflessione. E le tue riflessioni diventano il tuo personaggio, te le porti dietro per tutta la vita. Non vuoi cadere in questo buco.”

Infine non possiamo dimenticare il talento di JR nel golf. La guardia dei Lakers ha pubblicato sul suo profilo Instagram dei video in cui è intento a giocare, all’interno della bolla di Orlando.

