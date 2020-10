NBA, gli Atlanta Hakws presentano una nuova Jersey in onore di Martin Luther King

Gli Atlanta Hawks, nella notte, hanno svelato quella che sarà la prossima canotta ‘alternative’ per la stagione NBA 2020-2021. La franchigia della Georgia, infatti, onorerà Dr. Martin Luther King Jr. con una nuova jersey che presenterà le sue iniziali. Per la prima volta nella storia della NBA, le iniziali di King “MLK” appariranno sul davanti della maglia di una squadra. Gli Hawks hanno detto che “la colorazione nera, oro e bianca parla della determinazione del Dr. King, così come del suo stile sobrio”.

Gli Hawks hanno inoltre annunciato di voler donare i profitti delle vendite delle maglie della MLK City Edition alla comunità di Atlanta. Queste le parole di Melissa Proctor, CMO della franchigia:

“Siamo onorati di essere stati in grado di lavorare con King Estate, Nike e NBA per realizzare questo obiettivo. Essere in grado di rappresentare il Dr. King e continuare a educare la prossima generazione dei cittadini di Atlanta, insieme agli appassionati di basket, è molto importante per noi, soprattutto in questo momento. Una delle campagne finali del Dr. King è stata per la giustizia economica, motivo per cui siamo entusiasti di annunciare che i proventi delle vendite di questa maglia andranno a sostenere le comunità di colore”.

Con Adam Silver che ha recentemente affermato come la NBA 2020-21 potrebbe iniziare a gennaio, gli Hawks potrebbero potenzialmente far debuttare la maglia proprio al Martin Luther King Jr. Day in programma il 18 gennaio prossimo.

