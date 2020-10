Adam Silver: “Non fermeremo la stagione NBA per le Olimpiadi”

Venerdì sera Adam Silver ha detto che la prossima stagione NBA, che dovrebbe partire a gennaio, non si fermerà per i Giochi Olimpici. Il commissioner della lega, attualmente nella bolla per le Finals, ha detto ai microfoni di NBA TV:

“Ci penseremo sicuramente [riguardo lo stop della stagione per le Olimpadi]. Ma non penso succederà. Sai, se cominciamo la stagione più tardi non possiamo fermarci prima per i Giochi Olimpici. Anche perché non basterebbe fermarsi solo per il periodo in cui si giocherà a Tokyo. Dovremmo fermarci anche per i training camp prima, e permettere un periodo di riposo dopo”

Dopo che la pandemia di Covid-19 ha costretto la lega a fermare la stagione per quattro mesi, la prossima partirà almeno a gennaio. E per questo non dovrebbe essere possibile stilare un calendario che possa permettere uno stop per le Olimpiadi, in programma dal 23 luglio all’8 agosto 2021 a Tokyo.

Il problema non sarà solo per Team USA. Ad inizio stagione, nei roster delle franchigie erano presenti in totale 108 giocatori non statunitensi. E molte nazionali che si sono già qualificate ai prossimi Giochi sono trascinate sul parquet da star della NBA, come la Francia (Rudy Gobert, Evan Fournier, Frank Ntilikina e Nicolas Batum), la Spagna (Marc Gasol, Ricky Rubio, i fratelli Hernangomez e Sergio Scariolo, head coach della Roja) o l’Australia (Ben Simmons, Patty Mills, Joe Ingles e Aron Baynes).

Per concludere l’intervista, Adam Silver ha aggiunto:

“Ci sono molti ottimi giocatori, iniziando già da Team USA, che penso sarà comunque in grado di allestire un’ottima squadra. Sono un po’ preoccupato per le altre nazionali dato che alcune delle loro star giocano nella nostra lega, e la loro assenza potrebbe creare una grande differenza. Detto questo, dobbiamo comunque ricordarci che ci troviamo in una situazione fuori dall’ordinario e, anche se organizziamo un piano per le Olimpiadi, non possiamo sapere cosa succederà nel mondo la prossima estate”

Leggi anche:

Adam Silver sulla riduzione del salary cap NBA: “Rischiamo grande disparità”

Nuova stagione NBA, Silver: “Inizio a dicembre? Un po’ presto”

NBA, Adam Silver: “Lavoriamo per far tornare i tifosi, anche senza vaccino”