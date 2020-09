NBA, Nash: “Ecco perché sono stato scelto dai Nets”

Brookyn freme per l’inizio della stagione 2020/2021. L’ultima annata è stata di attesa, nonostante la faraonica scorsa offseason. Gli arrivi degli infortunati Irving e Durant promettevano scintille, a patto di saper resistere per una stagione.

Nel frattempo sono cambiate diverse cose. Coach Atkinson ha lasciato (si dice proprio dietro spinta delle due stelle) ed è arrivato un debuttante al suo posto, anche se non uno qualunque. A guidare i Nets nella prossima stagione ci sarà infatti Steve Nash. Il leggendario playmaker dei Suns, tra gli altri, è stato nominato un po’ a sorpresa per la panchina di Brooklyn, nonostante la sua totale inesperienza nel ruolo.

Tra le incognite sul debutto e la certezza di avere a disposizione un vero genio della pallacanestro, i Nets hanno voluto dare fiducia a Nash, che ha spiegato quale potrebbe essere stato il motivo di questa scelta:

“Quello che posso offrire sono i punti di forza e le qualità su cui ho costruito la mia carriera da giocatore. Parte di questo è essere in grado di relazionarmi ai giocatori su livelli differenti. Ho iniziato come prima scelta, ho passato momenti davvero difficili e altri al top della lega. Offro possibilità di confronto a tutti i tipi di giocatore. Questo aiuta le mie capacità di creare un rapporto e di avere leadership. Francamente, credo che ciò mi abbia aiutato molto nell’essere scelto per questa posizione”