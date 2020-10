NBA, Erik Spoelstra: “Ci danno per spacciati? Non capiscono niente”

Le NBA Finals 2020 si stanno rivelando problematiche per i Miami Heat. Dopo essere arrivati intatti sino all’ultimo atto, la squadra allenata da coach Spoelstra in Gara 2 ha dovuto fare i conti con le assenze forzate di Bam Adebayo e Goran Dragic (out per diversi infortuni). Così nella notte, è arrivata la seconda sconfitta consecutiva contro i Los Angeles Lakers di LeBron James e Anthony Davis. Il punteggio della serie, ora, comincia ad essere un piccolo macigno da recuperare, vista anche la qualità degli avversari. Coach Spoelstra, però, non vuole sentire scuse, così come respinge con forza ogni voce di resa:

“Abbiamo poche chances? Non ci frega niente di quello che pensano gli altri. Cosa ci serve per rimontare? Tutto quello che è necessario. Semplicemente è così. Se vogliamo ottenere qualcosa, dovremo mettere in campo tutta la nostra energia, solo così ci riusciremo. Il nostro gruppo è testardo, tenace, dobbiamo solo capire come superare questo avversario.”

La realtà dei fatti, però, mette di fronte Miami all’evidenza dei numeri: ieri notte i Lakers sono diventati la prima squadra nelle ultime 20 stagioni a segnare in area avversaria più di 50 punti tirando con il 70% dal campo in una partita di playoff. Per l’esatezza: Los Angeles ha segnato 56 punti in vernice con il 74%. Statistiche che dicono come il rientro di Bam Adebayo sia ancora più essenziale per questa squadra.

Sull’argomento è intervenuto anche Kenny Olynyk, il quale ha posto la sua attenzione anche su Jimmy Butler, l’unica vera stella rimasta in campo per Miami:

“Abbiamo bisogno che Jimmy faccia qualcosa di incredibile per noi. Come ha fatto tutto l’anno, come ha fatto in tutti questi playoff. In più noi dovremo fare un passo avanti come gruppo e aiutarlo. Ovviamente non può fare tutto da solo. È tempo di fare quel qualcosa in più che ci serve per vincere.”

La speranza per Miami è che questi ingredienti verranno messi in campo in vista di Gara 3.

