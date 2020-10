NBA, Doc Rivers il favorito per la panchina di Philadelphia

Cosa hanno in comune Brett Brown e Doc Rivers? Entrambi sono attualmente senza una panchina di ruolo, entrambi sono stati scaricati dalla loro franchigia, nella quale hanno allenato entrambi negli ultimi 7 anni. Cosa non hanno in comune, invece? Un posto in cima alla lista dei desideri di una squadra. Doc Rivers e i Los Angeles Clippers hanno appena divorziato, ma il coach una volta campione NBA potrebbe stringere immediatamente un nuovo sodalizio. Sorry, Brett Brown.

I Philadelphia 76ers sono ancora alla ricerca di una nuova guida dopo aver licenziato a fine agosto Brown, colpevole dell’’eliminazione al primo turno Playoff contro i Boston Celtics. E forse se ne stavano appollaiati alla finestra in attesa di un’occasione irripetibile, che in questo caso si chiama proprio Doc Rivers. Non c’è alcuna offerta ufficiale al momento ma, dalle indiscrezioni filtra un interessamento reciproco. Infatti, l’ex coach dei Clippers sarebbe rimasto colpito dal roster e dall’organizzazione societaria di Philly. Con ancora due anni di contratto rimasti nella città degli angeli, la situazione può comunque prendere pieghe diverse.

La franchigia della Pennsylvania, dopo aver fatto la corte all’ex allenatore degli Houston Rockets Mike D’Antoni e dopo aver sondato anche Tyronn Lue, si è fatta ammaliare da Doc Rivers. Potrebbe nascere una nuova era.

