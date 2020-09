NBA Finals. il pronostico del Gallo: “Vinceranno le stelle dei Lakers, purtroppo”

È un Danilo Gallinari a “tutto campo” quello che è intervenuto a SkySport24. Durante il suo intervento infatti l’ex Los Angeles Clippers ha toccato più temi: dalla futura paternità, al suo futuro in campo, passando dall’esperienza nella bolla di Orlando, per arrivare poi alle imminenti NBA Finals.

Sul suo futuro, da padre e da giocatore, il Gallo non si è sbottonato troppo limitandosi a dire:

“Io ed Eleonora (Boi) siamo molto felici. È bellissimo vivere questi momenti e siamo molto carichi. Non manca tanto. Dove giocherò la prossima stagione? Per ora giocherò qui in casa con il canestrino che ho montato”

Battuta a parte, c’è ancora molta incertezza sia riguardo l’inizio della prossima stagione (anche se Gallinari conferma quanto emerso un paio di settimane fa ovvero che non si dovrebbe giocare fino al prossimo gennaio) sia riguardo il suo futuro che però dovrebbe essere lontano da OKC. Se sul capitolo futuro è stato comprensibilmente ermetico, lo stesso non si può dire quando ha parlato della sua esperienza nella bolla.

Infine, l’ex Olimpia Milano, si lancia in un pronostico per le imminenti NBA Finals. Pronostico che vede trionfare i Los Angeles Lakers di LeBron James.

“Per come la vedo io Los Angeles sarebbe arrivata in finale anche in una situazione normale. Ad Est i favoriti erano i Bucks ma Miami, insieme a Boston erano comunque subito dietro. Chi vince? Purtroppo nella NBA solitamente vincono le stelle più che la squadra, quindi credo vinceranno i Lakers. Io però faccio il tifo per Miami per ribaltare un po’ questa narrativa”