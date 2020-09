NBA, si rivede Klay Thompson. Steve Kerr svela le sue condizioni

Ci è voluto più di un anno di tempo per rivedere Klay Thompson a completa disposizione di Steve Kerr. Il giocatore dei Golden State Warriors, infatti, dopo 14 mesi dal grave infortunio occorso durante le scorse NBA Finals, ha effettuato il primo allenamento completo con i compagni di squadra durante il training camp organizzato dalla franchigia.

La realtà dei fatti parla di un Thompson certamente a completa disposizione, ma comprensibilmente lontano dalla forma ottimale. Steve Kerr, coach degli Warriors, ha infatti commentato con queste parole il rientro in campo della sua stella:

“È stato il suo primo allenamento dopo la rottura del crociato, perciò non mi aspettavo che fosse al top della forma e infatti non lo era. Ma si è mosso bene ed è stato un ottimo primo passo nella giusta direzione. Klay ha ancora molto lavoro da fare ma ha potuto valutare a che punto è in questo momento”.

Da segnalare, inoltre, le assenze di Stephen Curry e Draymond Green, ufficialmente alle prese con questioni famigliari. Il secondo, inoltre, sta seguendo questa postseason NBA, come opinionista di ESPN.

