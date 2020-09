Parla Billy Donovan sull’addio ai Thunder

Dopo aver tentato di accedere alla postseason, non riuscendoci, Billy Donovan ha chiuso il suo capitolo con gli Oklahoma City Thunder, ponendo fine ad una “relazione” durata 5 anni.

Attualmente, Donovan è il nuovo allenatore dei Chicago Bulls, ma prima di salutare definitivamente OKC, ci ha tenuto a condividere i suoi pensieri su questi 5 anni tramite un’intervista ai microfoni di ESPN. Per cominciare il discorso, ha spiegato che la ricerca di una nuova panchina non era legata alla ricerca di una squadra già pronta a competere per il titolo:

“Mi piacerebbe mantenere i contatti con tutte le persone che ho conosciuto in Oklahoma. Ho un grande rispetto per tutti lì. [Sulla scelta della nuova panchina] Penso che le notizie si siano basate su come mi sentivo riguardo a una ricostruzione o meno di una squadra, o se stavo cercando una squadra già pronta. La verità è che non sono mai stato troppo coinvolto da questi fattori. Per me era molto più importante sapere che il mio tempo era finito lì, e che ero alla ricerca di un nuovo contesto”.

Billy Donovan ha aggiunto di essere rimasto in contatto con l’organizzazione Thunder e il General Manager Sam Presti. Tutto sommato, si è goduto il suo periodo di cinque anni con i Thunder, un mandato che prevedeva cinque apparizioni consecutive ai playoff.

Per concludere il discorso, ci ha tenuto a ringraziare la città e l’organizzazione:

“Non ne ho mai parlato davvero. Sento che Oklahoma City è stata incredibilmente aperta e onesta con me. Abbiamo parlato a lungo prima di lasciarci, e lo apprezzo molto dall’organizzazione e da Sam Presti. Inoltre sono davvero soddisfatto del gruppo di giocatori con cui ho lavorato per tutti e cinque gli anni”.

Ora, il compito di Donovan è quello di guidare la giovane squadra dei Chicago Bulls guidata da Zach LaVine. Sicuramente porterà con sé delle buone esperienze raccolte negli anni in Oklahoma, per iniziare quella che è per lui una nuova sfida.

Leggi anche;

Antetokounmpo ai Golden State Warriors, follia o realtà? Iverson ci crede

NBA, Coach Vogel e LeBron James elogiano la partita di Dwight Howard

NBA, i Warriors non sceglieranno LaMelo Ball