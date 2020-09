NBA, Anthony Davis scenderà in campo in Gara 5

Anthony Davis giocherà in Gara 5. La questione è stata risolta dall’intervento in conferenza stampa di coach Frank Vogel. L’allenatore dei Los Angeles Lakers ha confermato la disponibilità di Davis per la partita contro i Denver Nuggets, dopo che nelle ultime ore si era vociferato di un suo possibile forfait. Il lungo, miglior realizzatore dei gialloviola in questi playoff, era in dubbio a causa di un infortunio alla caviglia.

Lakers coach Frank Vogel said that Anthony Davis (rolled left ankle) will play in Game 5 of the Western Conference Finals tonight https://t.co/gwkpjq5LTl — Sports Illustrated (@SInow) September 26, 2020

Davis si è infortunato durante l’ultimo quarto di Gara 4 in cui il giocatore aveva stretto i denti, portando comunque a termine la partita. Al momento di presentare la lista per la partita di stanotte, però, i Lakers l’hanno inserito tra i giocatori “questionable”, ovvero in dubbio.

Vogel, oltre che di Davis, ha parlato anche delle condizioni fisiche di LeBron James, anche lui alle prese con qualche acciacco:

“Stanno continuando i loro trattamenti. Entrambi stanno soffrendo qualche dolore, ma sono pronti a partire.”

Infine, coach Vogel, ha parlato dei Denver Nuggets e della loro pericolosità in situazioni come questa:

“Sono riusciti a rimontare due volte quest’anno. È estremamente difficile giocare contro di loro su entrambi i lati del campo. Sono molto ben allenati difensivamente e hanno una grande velocità e fisicità. Ovviamente Jamal e Joker stanno giocando offensivamente a un livello estremamente alto, così come il loro supporting cast. La loro panchina è fantastica. Ho un grande rispetto per questa squadra e sappiamo benissimo di aver un gran lavoro da fare per far finire questa serie.”

Anthony Davis sta viaggiando con 28.9 punti, 9.6 rimbalzi e 3.6 assist in questi playoff. Fino ad ora il lungo è stato molto preciso al tiro, con il 57.6% dal campo, il 35.1% dall’arco e il 79.7% dalla linea della carità.

