Anthony Davis ha lasciato i tifosi dei Lakers con il fiato sospeso per alcuni minuti: a metà del quarto quarto di Gara 4 contro i Nuggets, vinta dai gialloviola per 114-108, Davis ha subìto un infortunio alla caviglia.

Un infortunio che preoccupa lo staff medico dei Lakers e lo stesso Davis che, però, ha fiducia sulla possibilità di giocare Gara 5, partita che potrebbe chiudere definitivamente la serie in favore di LA.

Le condizioni della sua caviglia verranno monitorate tra oggi e domani: se non dovesse gonfiarsi, allora sarà regolarmente in campo nella prossima partita. I tifosi dei Lakers, comunque, hanno visto il loro beniamino tornare a giocare dopo l’infortunio.

Si saprà di più nelle prossime ore, ma Davis sa di poter dare il suo contributo in Gara 5, come riferisce a Mike Trudell di Spectrum SportsNet:

AD on his ankle: "Ankle feels fine. I got tonight, tomorrow, before the (next) game to get it (better)” … he added that he rolled it “pretty bad, but not too bad … I’ll be fine."

— Mike Trudell (@LakersReporter) September 25, 2020