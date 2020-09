Tra i protagonisti della vittoria dei Lakers sui Nuggets (114-108 ndr) c’è, ovviamente, LeBron James. Il numero 23 gialloviola ha chiuso la serata mettendo a referto 26 punti, 9 rimbalzi e 8 assist: prestazione che, insieme a quella di Davis, ha permesso a LA di portare la serie sul 3-1 in suo favore.

Visibilmente stanco al termine di Gara 4, LeBron James però non vuole concentrarsi sulla stanchezza, bensì sull’obiettivo più importante: la vittoria. Per questo motivo non c’è tempo di essere stanchi, come dice davanti all’obiettivo di Ben Golliver del Washington Post:

“È tempo di vincere, non ho né la possibilità né il tempo di sentirmi stanco. Sono stanco adesso. Sono stanco quando l’orologio segna la mezzanotte, ma non sono stanco quando gioco”

Lakers’ LeBron James on his energy level late in Game 4 win over Nuggets: “It’s winning time, and I don’t have a chance or time to be feeling tired. I’m tired now. That’s when I’m tired, when the zeros hit the clock. … I’m not tired when I’m in the game.” pic.twitter.com/airbHOxpoY — Ben Golliver (@BenGolliver) September 25, 2020

Nelle riflessioni post partita di LeBron c’è anche spazio per Jamal Murray. Il talento di Denver, autore di 32 punti, 3 rimbalzi e 8 assist, è stato l’osservato speciale di ‘King James’, come dice lui stesso ai microfoni dei giornalisti, tra cui Spectrum SportsNet:

“Sapevo che era tempo di vincere e Jamal voleva portare a casa la vittoria. Il ragazzo è speciale: ha una serie di colpi micidiale, come il tiro da tre fino. Dovevo fidarmi delle mie chiavi difensive, dello studio della partita e del mio istinto. Ho detto ai miei compagni che lo marcavo io e che loro potevano tenere a bada gli altri: sono riuscito a fare un paio di stoppate e ho preso dei rimbalzi, che è la cosa più importante”

"I knew it was winning time."@KingJames on his fourth quarter stretch, the #Lakers offense and Dwight Howard's presence on the glass. pic.twitter.com/kdzXEAiX4B — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) September 25, 2020

Tempo di ricaricare le batterie e LeBron James sarà pronto a dare battaglia in Gara 5, in programma nella notte tra sabato e domenica. Una partita che può rivelarsi decisiva: con una vittoria, i Lakers conquisterebbero le Finals NBA, ultimo step per il titolo. Nuggets permettendo.

