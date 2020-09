NBA, Jamal Murray: “Ecco il segreto delle mie prestazioni nella bolla”

Jamal Murray ha dato ulteriore prova del suo talento cristallino nel corso della serie di Playoff vinta dai suoi Denver Nuggets a discapito dei Los Angeles Clippers. La guardia canadese, anima emotiva e metronomo della franchigia, ha sempre mantenuto livelli elitari da quando ha messo piede nella bolla, senza mai disattendere le aspettative. Il segreto? Lo ha rivelato recentemente proprio il diretto interessato:

Murray ha poi fornito le sue opinioni sulla vita nella bolla:

“Ho sentito Paul George parlare di depressione. Non è un’esagerazione. Talvolta sembra di essere in prigione, in altri casi pensi alla distanza dalla famiglia. Non è facile, ma abbiamo anche tante occasioni per distrarci. Anzitutto, la pallacanestro, che è la nostra ossessione. Uscire dalla stanza, andare ad allenarsi, scherzare con i compagni e vincere per i tifosi sono attività essenziali per noi, sia dal punto di vista lavorativo sia da quello psicologico.”