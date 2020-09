All-NBA Team 2019-20: Giannis e LeBron nel primo quintetto all’unanimità

La NBA ha rivelato la composizione dei tre quintetti All-NBA per la stagione 2019-20. Nel primo, troviamo gente come LeBron James (alla sua 16esima apparizione, ndr), Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis e Luka Doncic. Da segnalare come LeBron e Giannis abbiano, ovviamente, ottenuto 100 punti che valgono l’unanimità dei votanti.

La seconda squadra è invece guidata da Kawhi Leonard e Pascal Siakam dei Toronto Raptors. Da segnalare la presenza di Chris Paul, stella degli Oklahoma City Thunder, inserito per la nona volta tra i migliori quintetti stagioni. Non rientrava tra i migliori dal 2015-16.

Curioso, invece, trovare sia Jayson Tatum che Jimmy Butler all’interno del terzo quintetto. Le due stelle di Boston e Miami, sono attualmente impegnate nella finale di Eastern Conference, iniziate proprio 24 ore fa.

PRIMO QUINTETTO

G Luka Doncic, Dallas Mavericks

G James Harden, Houston

F Giannis Antetokounmpo, Milwaukeee Bucks

F LeBron James, Los Angeles Lakers

C Anthony Davis, Los Angeles Lakers

SECONDO QUINTETTO

G Chris Paul, Oklahoma City Thunder

G Damian Lillard, Portland Trail Blazers

F Pascal Siakam , Toronto Raptors

F Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers

C Nikola Jokic, Denver Nuggets

TERZO QUINTETTO

G Ben Simmons, Philadelphia 76ers

G Russell Westbrook, Houston Rockets

F Jayson Tatum, Boston Celtics

F Jimmy Butler, Miami Heat

C Rudy Gobert, Utah Jazz

Leggi anche:

NBA, Marc Gasol potrebbe tornare in Europa?

NBA, Jokic e Murray commentano la vittoria in Gara 7 contro i Clippers

NBA Playoff Preview: Boston Celtics vs Miami Heat