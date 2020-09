NBA, Nick Nurse firma un’estensione contrattuale con i Toronto Raptors

E’ dal 2018 Coach Nick Nurse, per succedere a Dwane Casey, siede da capo allenatore sulla panchina dei Toronto Raptors. Da quell’anno la squadra ha raggiunto importantissimi traguardi che da tempo dirigenza e tifosi stavano aspettando. Ora, i piani alti della franchigia hanno deciso di premiare il lavoro fino ad ora svolto da Nurse, riponendogli fiducia anche per il futuro.

La squadra, infatti, ha reso ufficiale che Nicke Nurse ha firmato un’estensione pluriennale del contratto, ma i dettagli della proroga non sono ancora stati resi noti.

A parlare subito dopo la notizia, il presidente dei Toronto Raptors, Masai Ujiri:

“La nostra fiducia in Nick continua a crescere, e parte di ciò deriva da ciò che abbiamo vissuto insieme. Le ultime due stagioni sono state diverse da qualsiasi altra nella storia della nostra squadra: prima vincere il campionato, poi affrontare una pandemia globale, e riuscire a impegnarsi a lungo termine nella lotta contro il razzismo e la giustizia sociale”.

Infine ha concluso:

“Nick ha dimostrato di poter allenare in campo e di essere un leader nella vita, non vediamo l’ora di fare grandi cose in futuro”.

Nurse ha fatto senza dubbio un ottimo lavoro questa stagione, che è stato poi riconosciuto con la nomina di Coach of the Year. Quest’anno è riuscito a spingere la franchigia a un passo dalle finali di Conference, mentre quello precedente, con Kawhi Leonard in formato MVP, ha vinto e alzato il Larry O’brien Trophy.

Riguardo la proroga del contratto, Coach Nurse ha dichiarato:

“Toronto è stata la mia casa negli ultimi sette anni e non vedo l’ora che lo sia per molti altri. Ho visto crescere questa franchigia e raggiungere l’apice, e non vedo l’ora di affrontare la sfida di aiutarci a vincere un altro campionato”.

Leggi anche:

NBA, Giannis Antetokounmpo ancora a colloquio con la dirigenza Bucks

Mercato NBA, i 76ers avrebbero incontrato Mike D’Antoni e Billy Donovan