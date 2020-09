NBA, Kyle Lowry ringrazia Toronto: “Questa è stata una grande stagione”

Dopo la sconfitta in Gara 7 contro i Boston Celtics, il leader dei Raptors Kyle Lowry ha fatto un resoconto della stagione dei suoi. Dopo aver difeso per ben 15 mesi il titolo NBA, la star dei Raptors si è così espressa con i giornalisti:

“Ho apprezzato molto questa stagione. La crescita di Pascal (Siakam) e di Freddie (VanVleet) è stata impressionante. È stimolante veder emergere nuovi giovani giocatori. Ora abbiamo una serie di free agent da rinnovare, non sarà facile. Sarei felicissimo se restassero ancora con noi per altre stagioni.”

Infatti, diversi giocatori chiave dei Raptors come Marc Gasol, Serge Ibaka e Fred VanVleet saranno unrestricted free agent. Il play, in particolare, sembra essere il più a rischio poiché il suo nome è circondato da diverso tempo da forti voci di mercato NBA. Per trattenerlo sarà necessario un importante sacrificio economico da parte dei canadesi.

Nonostante Lowry sia affranto nel dovere lasciare la bolla di Orlando, non vede l’ora di poter riabbracciare i suoi familiari:

“Finalmente potrò rivedere i mie figli. È da tre mesi che sono distante da loro. Sono triste di aver lasciato la bolla prima del tempo previsto, anche i miei figli avrebbero preferito che restassi ad Orlando per vincere un altro titolo, ma fortunatamente li potrò rivedere.”

La guardia All-Star ha concluso la stagione con una media di 19.4 punti, 7.5 assist e 5 rimbalzi nelle 58 partite disputate in regular season. Lowry rimarrà sicuramente ai Raptors ancora per altre stagioni.

Leggi anche:

NBA, Brad Stevens elogia Lowry: “Uno dei migliori giocatori contro cui ho allenato”

NBA, Jayson Tatum ha eguagliato un record di Kobe Bryant

NBA, le parole di Michael Porter Jr. dopo la sorprendente vittoria dei Nuggets