NBA, Jayson Tatum ha eguagliato un record di Kobe Bryant

Jayson Tatum ha disputato una grandissima Gara 7 nella notte, contribuendo al successo dei Celtics contro i Toronto Raptors. Infatti l’ala dei Celtics ha raggiunto una statistica che apparteneva ad un solo giocatore in precedenza: Kobe Bryant. Tatum ha concluso la partita con un totale di 29 punti, 12 rimbalzi e 7 assist, diventando così il secondo giocatore più giovane a siglare una Gara 7 da 25-10-5.

Jayson Tatum becomes the 2nd youngest to drop 25-10-5 in a Game 7. The other? His mentor, Kobe Bryant.

CELTICS ADVANCE! pic.twitter.com/T9GvkoK3Wi

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 12, 2020