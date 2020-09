NBA, Brad Stevens elogia Lowry: “Uno dei migliori giocatori contro cui ho allenato”

Dopo l’emozionante Gara 7 tra i Boston Celtics e i Toronto Raptors, l’allenatore dei Celtics Brad Stevens ha espresso parole di forte ammirazione nei confronti di Kyle Lowry. Infatti Boston si è aggiudicata un posto nelle finali della Eastern Conference, a discapito dei Raptors campioni in carica. Coach Stevens si è così rivolto nei confronti di Lowry:

Brad Stevens on Kyle Lowry: "He’s up there with the best I’ve ever coached against."

— Tom Westerholm (@Tom_NBA) September 12, 2020