NBA, Jimmy Butler svela: “Dwyane Wade ci aiuta molto”

C’è e ci sarà sempre amore fra Dwyane Wade e i Miami Heat. Infatti l’ex giocatore NBA, al quale gli Heat hanno ritirato la leggendaria maglietta numero 3, a quanto pare continua a sostenere ed aiutare i giocatori della compagine della Florida. Uno su tutti: Jimmy Butler.

Come lui stesso ha svelato, ieri dopo aver battuto i Milwaukee Bucks, Dwyane Wade ha subito scritto a Jimmy Butler per dirgli le sue opinioni su come il numero 22 dei Miami Heat ha giocato. Queste le parole di Butler rilasciate a Ben Golliver di The Washington Post:

“E’ fantastico avere Dwyane Wade al mio fianco. Ci sentiamo spesso al telefono, mi dà le sue opinioni riguardo la partita e mi dice in cosa devo migliorare. Mi sta aiutando tantissimo. Wade è stata la prima persona che mi ha scritto appena sono tornato negli spogliatoi. Io voglio imparare da lui. Sto imparando molto e voglio continuare ad imparare. Per me alla fine l’unica cosa che conta è vincere.”

Ci si aspetta una serie molto interessante contro i Bucks. I riflettori sono già puntati a gara 2.

