NBA, Jimmy Butler: “Adebayo è l’anima del nostro team”

I Miami Heat sono una delle squadra più in forma della Lega. I risultati ce lo dimostrano: 3-0 nella serie contro gli Indiana Pacers e qualificazione ad un passo. In pochi si sarebbero aspettati un loro piazzamento ai piani alti nella Eastern Conference.

Il volto franchigia degli Heat è certamente Jimmy Butler. Dopo le esperienze con la maglia dei Minnesota Timberwolves e dei Philadelphia 76ers, Butler sembra aver trovato una squadra che lo rappresenti davvero. Ma gli Heat non sono solo lui. Ed è proprio Butler a sostenerlo. Secondo lui, il giocatore chiave di Miami è senza dubbio Bam Adebayo:

“Bam non ha bisogno di avere più fiducia, sa perfettamente che è uno dei migliori giocatori nella Lega in questo momento. Sa anche che migliorerà molto perché lavora sempre durante e ci tiene tantissimo a diventare un giocatore migliore. Come ho sempre detto a tutti voi Bam è l’anima e il cuore della nostra squadra.”