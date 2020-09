NBA, Doc Rivers: “Jokic è un misto fra Olajuwon e McHale”

Nikola Jokic è uno dei migliori centri della NBA. Coi suoi Nuggets l’anno scorso arrivò a pochissimo dal giocarsi le Western Conference Finals. Nell’attuale stagione, invece, Denver – per ora – è arrivata fino alle Western Conference Semi Finals contro i Los Angeles Clippers. La serie vede i losangelini in vantaggio 2-1 nella serie, ma nulla è ancora deciso.

Doc Rivers conosce bene il talento serbo dei Nuggets: Jokic è uno dei principali problemi al quale il coach di LA deve trovare una soluzione. L’allenatore dei Clippers, nel frattempo, ha comunque speso parole d’elogio sul profilo di Denver, accostandolo a nomi di lunghi che hanno fatto la storia di questo gioco:

“Amici…non lo so, sono sincero. Lui è molto bravo. Non so neanche se Jokic possa essere paragonabile a qualcuno. Ha tutto nel suo gioco. Ha i movimenti di un Hakeem Olajuwon, ma ha anche le caratteristiche di un Kevin McHale. Sa tirare bene ed è uno dei migliori lunghi a passare la palla. E’ veramente bravo.”