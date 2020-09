Khris Middleton è stato l’eroe di nottata per i Milwaukee Bucks che nella notte hanno vinto in Gara 4 contro i Miami Heat dopo un tempo supplementare. L’ala ha preso in mano la situazione dal terzo quarto in poi, accompagnando la squadra alla vittoria dopo una sorta di monologo offensivo durante l’overtime, culminato con una bomba a 6 secondi dal termine e dai liberi successivi che hanno messo al sicuro il risultato.

Tutto questo senza l’aiuto di Giannis Antetokounmpo il quale ha dovuto abbandonare la partita anzitempo dopo essersi re-infortunato alla caviglia destra durante i primi minuti del secondo quarto. Queste le parole di Middleton sul ‘sacrificio’ del greco, sceso in campo in Gara 4 nonostante gli ormai noti problemi fisici:

“Sappiamo che era sceso in campo solo per noi. La sua caviglia era già in pessime condizioni ma ha deciso di scendere sul parquet insieme ai suoi compagni, ha dato il massimo… e come squadra non potevamo fare altro che rispettarlo per aver dato tutto e per averci aiutati. Quando è uscito ci siamo sentiti in dovere di dare tutto per lui. Speriamo di riaverlo di nuovo per la prossima partita, ma in caso contrario, dobbiamo giocare ancor più aggressivi. Dobbiamo lottare ogni sera per continuare a giocare, per regalarci un’altra partita.”

Al termine del match, le telecamere sono entrate negli spogliatoi dei Milwaukee Bucks rivelando come Giannis fosse ancora presente nella locker room per attendere i suoi compagni e congratularsi per la vittoria. Non è ancora chiaro, invece, il suo possibile rientro durante Gara 5.

Giannis Antetokounmpo greeting his team in the locker room after the win. #NBA #NBAPlayoffs pic.twitter.com/IKJa7koZQM — FLEE TV ™ (@FLEESPORTS) September 6, 2020

