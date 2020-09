LeBron tocca quota 161 vittorie nei Playoff NBA: raggiunto Derek Fisher

Da tempo siamo abituati a commentare le gesta e i record che LeBron James scrive e riscrive, nelle categorie più disparate. Il dominio nella lega del numero 23 negli ultimi 15 anni è testimoniato infatti dalla presenza del suo nome ai livelli più alti delle più diverse statistiche raccolte.

Questa notte, nella vittoria che ha permesso ai Lakers di pareggiare la serie con i Rockets sull’1-1, LeBron ha ottenuto l’ennesimo record: la W di stanotte è infatti stata la 161esima nei Playoff NBA. Una cifra raggiunta prima solamente da un altro giocatore, Derek Fisher.

James ha avuto tutto il tempo e le occasioni necessarie per raggiungere questa incredibile quota. Nella sua carriera nella lega, infatti, ha mancato solamente tre volte l’accesso alla post-season. Due volte alla sua prima esperienza con la maglia dei Cavs e l’anno scorso, quando l’infortunio nel Christmas Day pregiudicò la sua stagione e quella dei Lakers tutti.

LeBron adesso possiede un ruolino di marcia davvero come pochi altri, nella storia del gioco. Il suo nome è presente (in posizioni altissime) in praticamente tutte le statistiche. Senza contare il record di 8 presenze alle Finals consecutive, un primato che difficilmente verrà battuto:

Tonight LeBron James moved to 2nd in all-time playoff threes and tied 1st in playoff wins. Here's where LeBron stands in all-time playoff lists: WINS — 1st (tied)

GMS — 3rd

MINS — 1st

PTS — 1st

REB — 6th

AST — 3rd

STL — 1st

BLK — 13th

FG — 1st

3P — 2nd

FT — 1st pic.twitter.com/b3haZYYXD9 — StatMuse (@statmuse) September 7, 2020

Raggiungere un vero e proprio recordman come Derek Fisher non è una cosa da tutti i giorni. D-Fish aveva infatti raccolto le sue 161 vittorie nella lunga e vittoriosa carriera, culminata nel three-peat dei Lakers di Kobe e Shaq e nei due titoli in back-to-back, sempre con i Lakers, nel 2009 e nel 2010. Le altre apparizioni di Fisher nei Playoff sono state con la maglia degli Utah Jazz e con quella degli Oklahoma City Thunder. Con questi ultimi raggiunse le Finals nel 2012 perdendo poi proprio contro i Miami Heat di James.

