NBA, Anthony Davis: “Dobbiamo tornare a giocare meglio e vinceremo”

Dopo le parole d’analisi di LeBron James sulla sconfitta in Gara 1 contro Houston, anche Anthony Davis si è reso disponibile con i giornalisti per commentare lo strano KO in questo secondo turno di Playoff NBA. I Lakers hanno ceduto specialmente nell’ultimo quarto quando contro i texani, in un momento in cui, anziché recuperare i 5 punti di svantaggio, hanno commesso troppi errori di gestione della sfera, dando vita facile agli avversari. AD ha provato a spiegare così i motivi della sconfitta:

“Loro sono una buona squadra difensiva, soprattutto da quando sono stati arrivati nella bolla. Hanno tutti, più o meno, le stesse dimensioni fisiche e sono in grado di cambiare su tutti come fa Golden State. Si coprono a vicenda, senza problemi. Dobbiamo tornare a passarci meglio la palla, tornare a fare le giocate giuste… solo così potremo fargli del male.”

Nonostante avessero un vantaggio in termini di dimensioni sui Rockets, i Lakers sono stati ‘addomesticati’ in area (42-40) così come a rimbalzo (41-41). Qualcosa che i gialloviola non riescono a spiegarsi:

“Siamo caduti nella loro trappola facendo il loro stesso gioco?No, non credo. Noi stavamo semplicemente giocando il nostro stile di basket.”

